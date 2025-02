Trump Akan Umumkan Rencana Penerapan Tarif 25% Untuk Baja dan Aluminium

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump pada hari Senin (10/02) mengatakan bahwa ia akan mengumumkan rencana AS untuk menerapkan tarif 25% pada semua produk impor baja dan aluminium.Reuters dan media lain melaporkan bahwa Trump pada hari Senin menyampaikan pernyataan tersebut kepada wartawan di atas Air Force One saat ia melakukan perjalanan ke New Orleans untuk menonton Super Bowl.Trump dilaporkan menyebut bahwa baja apa pun yang akan masuk ke Amerika Serikat akan dikenakan tarif sebesar 25%. Ketika ditanya tentang aluminium, ia menjawab bahwa aluminium juga akan dikenakan aturan serupa.Trump juga mengatakan bahwa ia akan mengumumkan tarif timbal balik pada hari Selasa (11/02) atau Rabu (12/02) dan tarif tersebut akan segera diberlakukan.Selama masa jabatan pertamanya, Presiden Trump mengenakan tarif sebesar 25% untuk baja dan 10% untuk aluminium namun kemudian memberikan beberapa mitra dagang dengan kuota bebas bea.