Photo : KBS News

Serial Netflix asal Korea Selatan, "Squid Game 2", berhasil membawa pulang penghargaan di ajang Critics Choice Awards 2025, salah satu ajang penghargaan bergengsi di industri film dan televisi Amerika Serikat.Menurut situs resmi Critics Choice Association (CCA) pada hari Minggu (09/02), "Squid Game 2" kembali mencetak sejarah dengan memenangkan kategori Serial Berbahasa Asing Terbaik di acara penghargaan bergengsi tersebut yang berlangsung di Santa Monica, California pada hari Jumat (07/02) waktu setempat.Serial tersebut berhasil mengalahkan pesaing berat lainnya dalam kategori 'Best Foreign Language Series', seperti "Pachinko", "Senna", "My Brilliant Friend", "The Law According to Lidia Poët", "Citadel: Honey Bunny", "La Máquina", dan "Acapulco".Sebelumnya pada tahun 2022, serial pertama Squid Game juga meraih penghargaan dalam kategori yang sama, sekaligus mengantarkan aktor utamanya, Lee Jung-jae, meraih penghargaan sebagai Aktor Terbaik dalam Serial Drama.Keberhasilan Squid Game 2 dalam meraih penghargaan tersebut menunjukkan makna khusus sebagai kemenangan pertama serial itu di acara penghargaan besar di AS, setelah gagal meraih penghargaan di ajang Golden Globe bulan lalu.