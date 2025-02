Korut Mengecam Masuknya Kapal Selam AS ke Korsel

Photo : YONHAP News

Korea Utara menyebut Amerika Serikat (AS), "secara terbuka mengabaikan" kekhawatiran keamanan Korea Utara, setelah kapal selam bertenaga nuklir AS tiba di pangkalan Angkatan Laut Korea Selatan.Dalam pernyataan yang dimuat oleh Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) pada hari Selasa (11/02), Kementerian Pertahanan Korea Utara memperingatkan bahwa pihaknya akan "memperjelas pilihan tindakan dan cara penanggulangannya terhadap AS".Peringatan itu dikeluarkan sehari setelah USS Alexandria, kapal selam kelas Los Angeles, memasuki pangkalan angkatan laut di Busan untuk mengisi kembali perbekalan dan waktu istirahat kepada para awaknya.Korea Utara mengecam masuknya kapal tersebut sebagai ekspresi yang jelas dari histeria AS untuk melakukan konfrontasi, memberikan ancaman terhadap lingkungan keamanan Korea Utara, serta meningkatkan ketegangan militer di kawasan tersebut.Kementerian menyatakan "kekhawatiran yang mendalam" atas "tindakan militer bermusuhan yang berbahaya" dari AS yang dapat menyebabkan konfrontasi militer di kawasan sekitar Semenanjung Korea, yang dapat menyebabkan konflik angkatan bersenjata. Dimana Pyongyang menyerukan AS untuk menghentikan provokasi terkait.