Trump Berbicara Lewat Telepon Dengan Putin dan Zelenskyy Untuk Akhiri Perang di Ukraina

Photo : YONHAP News

Presiden AS Donald Trump menggelar pembicaraan via telepon secara terpisah dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy tentang upaya dalam mengakhiri perang di Ukraina.Dalam sebuah unggahan di jejaring sosial pada hari Rabu (12/02), Trump mengatakan bahwa ia dan Putin setuju untuk memulai pembicaraan "segera" untuk mengakhiri perang Moskow di Ukraina.Trump mengatakan bahwa ia telah melakukan pembicaraan via telepon yang "panjang dan sangat produktif" dengan Putin, dan menambahkan bahwa mereka sepakat untuk bekerja sama dengan sangat erat termasuk mengunjungi masing-masing negara dan juga setuju untuk meminta tim masing-masing memulai negosiasi dengan segera.Dalam sebuah unggahan lain, Trump mengatakan bahwa ia berbicara dengan Zelenskyy dan percakapannya berjalan dengan sangat baik, sembari menambahkan bahwa pemimpin Ukraina tersebut juga menginginkan perdamaian.Trump selanjutny menyebut bahwa ia menugaskan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Direktur CIA John Ratcliffe, Penasihat Keamanan Nasional Michael Waltz, serta Duta Besar dan Utusan Khusus Steve Witkoff untuk memimpin negosiasi dengan Rusia.