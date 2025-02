Kepala Angkatan Udara Korsel dan AS Bahas Respons Ancaman Luar Angkasa Korut

Photo : YONHAP News

Komandan Operasi Angkatan Udara Korea Selatan, Kim Hyung-soo dan Komandan Komando Operasi Luar Angkasa AS, David Miller, akan bertemu di Pangkalan Udara Osan pada hari Kamis sore ini (13/02) untuk membahas kerja sama bilateral dalam bidang operasi luar angkasa.Angkatan Udara Korea Selatan mengatakan bahwa kedua komandan tersebut diperkirakan akan berbagi pemahaman atas peningkatan ancaman luar angkasa dari Korea Utara, termasuk kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia, serta peluncuran satelit pengintaian militer oleh Pyongyang. Dimana keduanya akan mendiskusikan koordinasi dan pengembangan dalam operasi luar angkasa.Kedua belah pihak juga disebut berencana untuk memperkuat kapasitas pelaksanaan operasi luar angkasa gabungan melalui berbagai inisiatif, termasuk pembangunan sistem berbagi informasi untuk pendeteksian dan analisis soal rudal balistik Korea Utara, dengan memanfaatkan kekuatan luar angkasa gabungan, perluasan kegiatan di sektor luar angkasa sipil, serta peningkatan skala latihan bersama operasi luar angkasa.AU Korea Selatan telah menjalankan berbagai latihan gabungan dengan Angkatan Luar Angkasa AS (USSF) yang secara resmi didirikan pada tahun 2019 lalu. Sebagaimana selama periode latihan gabungan, Korea Selatan dan AS mengoperasikan tim integrasi luar angkasa bilateral untuk memperkuat koordinasi dalam operasi luar angkasa.Unit Operasi Luar Angkasa Angkatan Udara Korea Selatan, yang dibentuk pada bulan Juni tahun lalu, telah melakukan latihan gabungan sesi pertama "Polaris Hammer-Korea" dengan unit Angkatan Luar Angkasa AS di Korea Selatan dari tanggal 21 hingga 24 Januari lalu di Pangkalan Udara Osan. Latihan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi dan merespons ancaman musuh dari luar angkasa.Sementara itu Korea Selatan dan AS dijadwalkan akan menggelar latihan "Polaris Hammer-Korea" sesi kedua selama latihan militer gabungan "Freedom Shield" (FS) yang akan berlangsung pada bulan Maret mendatang.