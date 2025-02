Harga Emas Melejit, Timbulkan Kelangkaan Pasokan di Korsel

Photo : YONHAP News

Meningkatnya ketidakpastian ekonomi global setelah pelantikan Presiden AS Donald Trump periode kedua, telah mendorong lonjakan permintaan terhadap emas, yang dianggap sebagai aset safe-haven. Sebagai hasilnya, masyarakat Korea Selatan sulit untuk membeli emas di sejumlah bank komersial dan toko perhiasan, karena terjadi kelangkaan pasokan emas.Menurut industri keuangan pada hari Selasa (11/02), Korea Mining and Security Printing Corporation (KOMSCO) telah mengirimkan surat resmi kepada bank-bank komersial utama sehari sebelumnya, menginformasikan penangguhan penjualan emas batangan (gold bar).KOMSCO juga mengatakan dalam situs resminya bahwa penjualan gold bar akan dihentikan untuk sementara waktu karena adanya masalah pasokan bahan baku emas. Ditambahkan, bahwa pihaknya akan berupaya untuk kembali melanjutkan penjualannya sesegera mungkin.Demikian pula penjualan emas batangan di bank-bank juga mengalami gangguan, sebagaimana saat ini, transaksi gold bar untuk pelanggan individu hampir telah terhenti.Menurut Korea Exchange (KRX) pada hari Selasa (11/02), harga emas per gram untuk batangan 100g mencapai 156.230 won, menandai rekor tertinggi sejak bursa emas resmi dibuka pada Maret 2014, sekaligus memecahkan rekor sebelumnya sebesar 150.000 won yang dicapai pada tanggal 10 Februari.Nilai transaksi harian emas pun terus mencetak rekor tertinggi setiap harinya, dengan harga yang telah melonjak hampir dua kali lipat dalam kurun waktu satu tahun.Sementara itu belakangan ini pasar keuangan dalam negeri mengalami peningkatan ketidakpastian yang signifikan atas kekhawatiran tentang perang tarif yang akan menjadi kenyataan, menyebabkan lonjakan suku bunga dan nilai tukar, serta penurunan tajam di pasar saham.Analis pasar keuangan memperkirakan bahwa tren kenaikan tajam harga emas saat ini akan berlanjut dalam beberapa waktu mendatang, karena semakin banyak investor menganggap emas sebagai alternatif investasi mereka.