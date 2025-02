7 Karya Sutradara Korsel Diundang Dalam Festival Film Internasional Berlin Ke-75

Photo : YONHAP News

Festival Film Internasional Berlin tahun ini yang memasuki penyelenggaraan ke-75, secara resmi dibuka pada hari Kamis (13/02) waktu setempat.Film pembukaan untuk festival ini yang akan berlangsung selama 11 hari hingga tanggal 23 Februari, adalah "The Light" yang disutradarai oleh Tom Tykwer.Terlebih lagi, festival tahun ini sangat disoroti pada undangan tujuh film karya sutradara Korea Selatan, termasuk salah satu film yang paling dinantikan adalah 'Mickey 17' film fiksi ilmiah Hollywood yang disutradarai Bong Joon-ho. Film ini diundang dalam kategori Berlinale Spesial Gala (non-kompetisi) dan akan ditayangkan pada tanggal 15 Februari.Selanjutnya, film panjang ke-33 karya sutradara Hong Sang-soo, "In Our Day", berhasil masuk dalam kompetisi utama. Film ini akan diputar perdana pada 20 Februari.Sutradara Hong pertama kali tampil di Festival Film Berlin pada tahun 1997 dengan film debutnya, "The Day a Pig Fell Into the Well" dan sejak itu, sebanyak 12 karyanya telah ditayangkan dalam festival film Berlin.