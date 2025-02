Wakil Mendag Korsel Bertolak ke Washington Untuk Diskusikan Kebijakan Tarif Baru AS

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Perdagangan Korea Selatan, Park Jong-won mengunjungi Amerika Serikat (AS) pekan ini untuk membicarakan berbagai masalah perdagangan yang tertunda, termasuk kebijakan tarif baru AS.Menurut kementerian, Park akan mengunjungi Washington D.C. dari hari Senin (17/02) hingga Jumat (21/02) untuk bertemu dengan para pejabat senior dari Departemen Perdagangan AS dan Perwakilan Dagang AS.Park akan menjadi pejabat perdagangan senior pertama Korea Selatan yang melakukan kunjungan resmi ke AS sejak Presiden Donald Trump menjabat pada bulan Januari.Dalam pertemuan yang direncanakan, Park diharapkan mengetahui rincian kebijakan tarif baru AS dan menyampaikan posisi serta kekhawatiran Seoul atas kebijakan tarif tersebut.Park juga kemungkinan akan mengatur kunjungan Menteri Perindustrian Korea Selatan, Ahn Duk-geun ke AS.Trump belum lama ini telah mengenakan tarif 25% pada semua impor baja dan aluminium dan mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif timbal balik pada negara-negara yang mengenakan bea atas impor AS.