Wakil Mendag Mengupayakan Diskusi Yang “Saling Menguntungkan” Dengan AS

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Perdagangan Korea Selatan, Park Jong-won mengatakan bahwa ia akan mengupayakan diskusi yang "saling menguntungkan" dengan para pejabat Amerika Serikat (AS) di Washington.Park menyampaikan pernyataan tersebut kepada wartawan pada hari Senin (17/02) saat tiba di Bandar Udara Internasional Dulles untuk kunjungan selama lima hari untuk bertemu dengan para pejabat senior AS dalam membahas kebijakan tarif baru AS.Park menyebut ia akan mendengarkan dengan rinci apa yang dipaparkan oleh AS dan menjelaskan posisi serta pendapat Seoul dengan baik, sehingga kedua pihak dapat melakukan diskusi yang saling menguntungkan.Park mengatakan diskusi tersebut dapat dilanjutkan setelah kunjungannya, dengan mengatakan lebih banyak peluang yang mungkin muncul cepat atau lambat untuk konsultasi yang melibatkan pejabat tingkat tinggi lainnya.Ketika ditanya apakah Korea Selatan telah meminta pengecualian dari tarif baja dan aluminium sebesar 25%, Park mengatakan diskusi telah dijadwalkan dan ia akan memberikan komentar setelah diskusi.Menurut Kementerian Perdagangan, Park akan mengunjungi Washington dari hari Senin hingga Jumat (21/02) untuk bertemu dengan para pejabat senior dari Departemen Perdagangan AS dan Kantor Perwakilan Dagang AS.