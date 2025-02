Presiden Trump Berpotensi Akan Terapkan Tarif 25% Pada Mobil Impor di AS

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan bahwa tarif impor mobil akan berada di kisaran 25%, dengan pengumuman yang akan dilakukan paling cepat pada tanggal 2 April mendatang.Trump menyampaikan pernyataan tersebut kepada wartawan pada hari Selasa (18/02) di klub Mar-a-Lago miliknya ketika ditanya tentang tarif otomotif.Trump mengatakan bahwa ia kemungkinan akan mengumumkan kebijakan tarif tersebut pada tanggal 2 April, dan tarifnya akan berada di "kisaran 25%."Ketika ditanya tentang tarif semikonduktor dan farmasi, Trump mengatakan tarifnya akan berada di kisaran "25% atau lebih tinggi, dan akan naik jauh lebih tinggi dalam kurun waktu satu tahun."Meski demikian, Trump mengatakan bahwa ia ingin memberi perusahaan "waktu untuk masuk" sebelum mengumumkan kebijakan tarif baru, sembari menambahkan bahwa ketika mereka masuk ke AS dan memiliki pabrik di AS, maka kebijakan tarif tidak akan diberlakukan terhadap produsen otomotif tersebut.Pernyataan Trump itu kemudian dianggap sebagai sinyal kesempatan untuk para produsen otomotif.