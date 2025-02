Latihan Gabungan Multinasional Cobra Gold Diadakan di Thailand Mulai 25 Februari

Photo : YONHAP News

Latihan gabungan multinasional tahunan Cobra Gold akan diadakan di Thailand mulai 25 Februari mendatang.Menurut Bangkok Post pada Rabu (19/02), Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Thailand mengumumkan pada Selasa (18/02) bahwa latihan Cobra Gold 2025 akan berlangsung dari 25 Februari hingga 7 Maret.Cobra Gold adalah latihan gabungan terbesar di kawasan Indo-Pasifik dan merupakan simbol aliansi lama antara AS dan Thailand serta contoh kerja sama yang kuat dengan negara peserta lainnya.Latihan tahun ini akan diikuti oleh tujuh negara, termasuk AS, Thailand, Korea Selatan, Jepang, Singapura, Indonesia, dan Malaysia.Selain itu, Tiongkok, India, dan Australia akan berpartisipasi secara terbatas dalam kegiatan bantuan kemanusiaan.Pihak AS menyampaikan bahwa sekitar 30 negara akan terlibat dalam latihan tersebut, baik sebagai peserta langsung maupun sebagai negara pengamat. AS akan mengerahkan sekitar 3.200 personel militernya.Latihan tahun ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan operasi gabungan negara peserta, serta memperkuat respons terhadap bencana alam berskala besar dan ancaman keamanan siber.Latihan gabungan Cobra Gold pertama kali diselenggarakan oleh Thailand dan AS pada tahun 1982 dan merupakan latihan gabungan terbesar di Asia Tenggara.