Pemerintah Korsel Upayakan APEC Digelar dengan Sukses

Photo : YONHAP News

Menanggapi laporan media akan kemungkinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak hadir di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang digelar di kota Gyeongju, Korea Selatan pada akhir tahun ini, pemerintah Seoul menyatakan bahwa pihaknya akan menjalankan proses yang dibutuhkan untuk mengundang AS ke KTT APEC, serta berupaya untuk menggelarnya dengan sukses.Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan hari Kamis (20/02) lalu bahwa AS menyambut hangat pengangkatan Korea Selatan sebagai negara presiden APEC 2025, dan berjanji untuk berupaya bersama mencapai hasil yang bermakna di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri antara Korea Selatan, AS dan Jepang tanggal 15 Februari lalu.Dia menjelaskan bahwa pemerintah Seoul tengah menyediakan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan KTT APEC bersama kota Gyeongju dan Provinsi Gyeongsang Utara, termasuk penyediaan fasilitas akomodasi untuk pemimpin dan CEO masing-masing negara, termasuk sarana transportasi dan lainnya.