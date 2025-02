Korsel dan AS Melaksanakan Latihan Militer Gabungan di Udara

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan militer gabungan di udara pada Kamis (20/2) dengan mengerahkan pesawat pembom strategis B-1B AS untuk pertama kalinya dalam pemerintahan Trump.Latihan tersebut turut mengerahkan jet tempur siluman Angkatan Udara Korea Selatan F-35A, dan F-15K, serta jet tempur AS F-16.Kementerian Pertahanan Korea Selatan menjelaskan bahwa latihan kali ini digelar untuk memperlihatkan kemampuan sistem pencegahan AS yang diperluas terhadap ancaman misil dan nuklir Korea Utara, serta meningkatkan kemampuan operasi antara pasukan Korea Selatan dan AS.Kementerian menyatakan bahwa Korea Selatan dan AS tetap akan melaksanakan latihan militer gabungan untuk mencegah dan menangani ancaman Korea Utara, dan memperkuat aliansi bilateral.