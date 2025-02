Mendag AS: Perusahaan Dengan Investasi 1 Miliar Dolar, Akan Mendapatkan Manfaat Jalur Cepat

Photo : YONHAP News

Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dilaporkan telah mengisyaratkan bahwa perusahaan-perusahaan yang menanamkan modal lebih dari 1 miliar dolar di AS, akan mendapatkan keuntungan dari proses jalur cepat untuk memfasilitasi investasi mereka.Lutnick mengeluarkan pernyataan tersebut pada hari Sabtu (22/02) dalam sebuah pertemuan selama 40 menit dengan delegasi bisnis Korea Selatan yang dipimpin oleh Chey Tae-won, Ketua SK Group dan Kamar Dagang dan Industri Korea.Menurut beberapa sumber, Lutnick meminta para pebisnis Korea Selatan untuk berinvestasi sebanyak mungkin di bidang manufaktur AS dalam pertemuan tersebut.Ketika salah satu pemimpin bisnis mempresentasikan rencana untuk menginvestasikan puluhan juta dolar di AS, Lutnick dilaporkan menyatakan keinginannya untuk investasi “setidaknya” satu miliar dolar.Namun, sebuah sumber mengatakan bahwa menteri perdagangan tidak menuntut investasi tanpa syarat setidaknya satu miliar dolar, tetapi mengindikasikan bahwa berbagai jenis dukungan dari pemerintah AS akan tersedia untuk investasi di atas satu miliar dolar.Lutnick tampaknya telah menjelaskan kebijakan investasi baru AS yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump, dimana setiap individu atau perusahaan yang menginvestasikan satu miliar dolar atau lebih di AS akan menerima persetujuan dan izin yang dipercepat sepenuhnya, termasuk persetujuan lingkungan.