Korut Tampak Sedang Melakukan Uji Coba Pesawat Nirawak Mirip Global Hawk AS

Photo : YONHAP News

Korea Utara dilaporkan tampak sedang melakukan uji coba sistem pesawat tanpa awak (UAV) baru, yang menyerupai pesawat nirawak pengintai RQ-4 Global Hawk milik Amerika Serikat (AS) yang dapat terbang dengan ketinggian maksimum dan bertahan lama.NK News, situs web berita AS tentang Korea Utara, mengatakan bahwa berdasarkan analisis citra satelit pada hari Kamis (20/02) oleh Planet Labs, terdeteksi sebuah UAV baru di luar hanggar di Pangkalan Udara Banghyun di Korea Utara.Laporan tersebut mengatakan bahwa replika Global Hawk sebelumnya yang diproduksi Korea Utara memiliki lebar sayap 35 meter, namun model baru tersebut bertambah menjadi 40 meter dan warna pesawat tersebut juga menjadi lebih mirip dengan Global Hawk.Dilengkapi dengan radar berkinerja tinggi dan peralatan deteksi inframerah, Global Hawk dapat melakukan tugas hingga jarak tiga ribu kilometer dan membedakan objek di darat hingga sekecil 30 sentimeter dari ketinggian 20 kilometer.Korea Utara juga memiliki pesawat nirawak serang di gudang senjatanya yang bernama Saetbyol-9 dan Saetbyol-4 yang menyerupai MQ-9 Reaper, pesawat pengintai dan serang tak berawak yang dibuat oleh General Atomics untuk Angkatan Udara AS.