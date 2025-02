Dubes PBB: Berakhirnya Perang di Ukraina Sangat Penting Bagi Keamanan Semenanjung Korea

Photo : YONHAP News

Duta Besar Korea Selatan untuk PBB, Hwang Joon-kook menekankan bahwa mengakhiri perang Ukraina sangat dibutuhkan tidak hanya secara internasional namun juga bagi keamanan di Semenanjung Korea.Dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang digelar di New York, AS dalam rangka 3 tahun perang antara Rusia dan Ukraina pada hari Senin (24/02) waktu setempat, Hwang mengatakan bahwa kerja sama militer secara ilegal antara Rusia dan Korea Utara yang melanggar berbagai resolusi DK PBB harus segera dihentikan.Hwang juga menyatakan bahwa Rusia berpihak ke Korea Utara untuk mendapatkan senjata dan tenaga militer, serta membubarkan Panel Pemantau Sanksi PBB untuk Korea Utara pada bulan April lalu untuk menutupi kemitraan ilegal antara dua negara.Sebagai imbalannya, Korea Utara dilaporkan menerima dukungan militer dan senjata dengan teknologi pengembangan satelit yang sensitif.Dubes Hwang juga mengkritik bahwa Korea Utara kini telah memiliki pengalaman praktis yang akan memberikan ancaman langsung bagi keamanan Korea Selatan.Sementara itu ia juga menyatakan bahwa pemerintah Seoul telah memberikan dana senilai 400 juta dolar AS pada tahun lalu untuk rehabilitasi Ukraina, serta akan memberikan paket dana tambahan senilai 2 miliar dolar selama 4 tahun ke depan.