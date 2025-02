Mendag Korsel Kunjungi AS Untuk Negosiasi Kebijakan Tarif di Pemerintahan Trump

Photo : YONHAP News

Menteri Perdagangan, Perindustrian, dan Energi Korea Selatan, Ahn Duk-geun mengunjungi Amerika Serikat (AS) untuk melakukan negosiasi perdagangan terkait kebijakan tarif baru AS di bawah pemerintahan Donald Trump.Menteri Ahn menegaskan, bukan hanya baja dan otomotif saja yang menjadi perhatian pemerintah terkait tarif baru AS, namun seluruh hubungan perdagangan antara kedua negara juga merupakan hal yang penting.Oleh karena itu, ia akan berupaya maksimal untuk melindungi perusahaan-perusahaan Korea Selatan.Secara khusus, ia berencana untuk menjelaskan kesalahpahaman AS mengenai hambatan non-tarif, seperti pajak pertambahan nilai (PPN), subsidi, dan kebijakan nilai tukar, serta mencari solusi alternatif.Sebagai kartu negosiasi, ia mengusulkan diversifikasi impor energi dari AS dan kerja sama dalam industri galangan kapal.Menteri Ahn akan menjalankan pembahasan tentang hal tersebut dengan Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick.Dimana sebelumnya Duta Besar Korea Selatan untuk AS, Cho Hyun-dong mengatakan bahwa Dewan Keamanan Nasional AS telah membentuk unit strategis kelautan yang membuka peluang kerja sama lebih lanjut dalam industri galangan kapal.Di AS, telah disebutkan kemungkinan kerja sama dengan Korea Selatan dalam pembangunan kapal perang dan penyelesaian masalah di industri perkapalan.Menteri Ahn menegaskan bahwa negosiasi itu tidak akan berakhir dalam satu kali pertemuan saja, sehingga ia akan membuka jalur komunikasi dengan pemerintahan Trump dan membangun platform kerja sama industri antara kedua negara.