Kevin Kim: Korsel Tidak Perlu Khawatir Dengan 'Korea Passing'

Photo : YONHAP News

Wakil Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, Kevin Kim, yang bertanggung jawab atas masalah Semenanjung Korea di Kementerian Luar Negeri di bawah Donald Trump, mengunjungi Korea Selatan. Dalam kunjungannya itu ia mengatakan bahwa Seoul tidak perlu khawatir tentang 'Korea Passing,' yang tidak melibatkan Korea Selatan dalam perundingan Korea Utara dan AS.Ungkapan Kevin itu disampaikan saat ia bertemu dengan wartawan di Kedutaan Besar AS di Korea Selatan pada hari Rabu (26/02).Pada waktu yang sama, ia menambahkan bahwa harapan terhadap Korea Selatan sangat tinggi di dalam AS, dimana sikap pejabat senior di pemerintahan dan Kongres AS terhadap Korea Selatan kini telah berubah dibandingkan sebelumnya.Kevin juga menegaskan bahwa hal itu dibuktikan dengan keikutsertaan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Tae-yul dalam semua tingkat pertemuan di Munchen.Kevin yang telah mengunjungi Korea Selatan pada tanggal 23 Februari lalu bertemu dengan sejumlah pejabat di Kementerian Luar Negeri Korea Selatan untuk membahas aliansi Korea Selatan dan AS serta isu-isu terkait Korea Utara.Kevin Kim adalah pejabat Kementerian Luar Negeri AS yang bertanggung jawab untuk menangani masalah Semenanjung Korea, termasuk Korea Selatan dan Korea Utara.Kunjungan pejabat Kementerian Luar Negeri AS yang bertanggung jawab atas urusan Semenanjung Korea tersebut merupakan yang pertama kali dalam jabatan kedua Doland Trump.