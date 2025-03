Penjabat Presiden Korsel Mengadakan Pertemuan Virtual Bersama Menteri Keuangan AS

Photo : YONHAP News

Kementerian Strategi dan Keuangan Korea Selatan menyatakan pada hari Jumat (28/02) bahwa Penjabat Presiden Choi Sang-mok mengadakan pertemuan virtual bersama Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, serta meminta kepada AS untuk mempertimbangkan kontribusi Korea Selatan dalam ekonomi AS.Pertemuan tersebut merupakan pertemuan pertama antara Menteri Keuangan dua negara pada periode kedua pemerintahan Trump.Kedua pihak bertukar pandangan mengenai kebijakan tarif baru pemerintahan Trump, rencana investasi Korea Selatan terhadap AS, kebijakan nilai tukar mata uang, dan lainnya.Choi meminta kepada Bessent untuk mempertimbangkan kontribusi Korea Selatan terhadap ekonomi AS ketika menetapkan kebijakan tarif AS termasuk tarif resiprokal.Selain itu, ia menekankan pentingnya kerja sama tiga negara antara Korea Selatan, AS, dan Jepang di bidang ekonomi global, keamanan, dan sebagainya.Kementerian Strategi dan Keuangan menyatakan pihaknya akan memperkuat kerja sama dengan AS termasuk aliansi antara dua negara melalui komunikasi erat dengan pemerintah AS.