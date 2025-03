Trump Perintahkan Penyelidikan Impor Kayu AS Untuk Penerapan Tarif Baru

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memerintahkan Kementerian Perdagangan AS untuk menyelidiki dampak impor kayu terhadap keamanan nasional, sebagai langkah awal untuk memberlakukan tarif baru.Lebih lanjut disebutkan, selain produk kayu impor, penyelidikan itu juga mencakup produk buatan Korea Selatan, seperti lemari dapur yang diproduksi menggunakan kayu yang diekspor dari AS dan kemudian dikirim kembali ke Amerika.Pihak Gedung Putih mengatakan bahwa Trump pada hari Sabtu (01/03) waktu setempat telah menandatangani perintah yang menginstruksikan Kementerian Perdagangan untuk menyelidiki dampak keamanan nasional terkait impor kayu Amerika, berdasarkan Pasal 232 dari Undang-Undang Perluasan Perdagangan.Pejabat senior Gedung Putih memaparkan bahwa penyelidikan impor kayu bertujuan untuk menghadapi negara-negara pengekspor utama seperti Kanada, Jerman, dan Brazil.Menurutnya, negara-negara tersebut telah melakukan produksi berlebihan dengan dukungan subsidi, yang kemudian membanjiri pasar AS dengan produk mereka melalui praktik dumping. Dimana akibatnya, AS kehilangan kapasitas manufaktur dalam negeri.Pejabat itu menambahkan bahwa penyelidikan juga akan berfokus pada produk turunan seperti kabinet dapur (wastafel), dengan menyatakan bahwa kayu yang diekspor dari AS kembali masuk ke negara itu melalui China dan Korea Selatan.Sementara itu, menurut Asosiasi Perdagangan Korea, total ekspor furnitur Korea Selatan ke AS pada tahun lalu hanya mencapai sekitar 30 juta dolar AS. Dengan demikian, diperkirakan bahwa dampak terhadap Korea Selatan tidak akan begitu besar, meskipun AS menerapkan tarif pada kayu dan produk terkait.