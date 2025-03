Mendag Korsel Bertemu Dengan Sejumlah Pejabat Tinggi Pemerintahan Trump

Photo : YONHAP News

Menteri Perdagangan, Perindustrian, dan Energi Korea Selatan, Ahn Duk-geun, telah mengadakan pertemuan berturut-turut dengan sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat untuk pertama kali sejak dimulainya masa jabatan kedua pemerintahan Trump.Menurut Kementerian Perdagangan di Seoul pada hari Sabtu (01/03), selama kunjungannya di Washington D.C, pada tanggal 26 hingga 28 Februari lalu waktu setempat, Menteri Ahn bertemu dengan Menteri Perdagangan Howard Lutnick, Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer, Menteri Dalam Negeri AS sekaligus Ketua Dewan Dominasi Energi Nasional Doug Burgum, serta sejumlah pejabat lainnya.Ahn telah mengajukan permintaan kepada pemerintah AS agar Korea Selatan dapat dikecualikan dari rencana tarif baru AS. Permintaan tersebut disampaikan dalam diskusi dengan Menteri Perdagangan Lutnick mengenai penguatan kemitraan di industri strategis, termasuk sektor perkapalan dan industri canggih.Untuk menindaklanjuti pembahasan tersebut, kedua pihak sepakat untuk membentuk badan konsultatif di tingkat kerja guna membahas kebijakan tarif serta kerja sama dalam sektor perkapalan.Lutnick menekankan perlunya untuk mengatasi defisit perdagangan AS dan menyampaikan harapannya demi menjalin kerja sama lebih lanjut dengan Korea Selatan terkait hal tersebut.