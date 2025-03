Armada Tempur Kapal AS Termasuk Kapal Induk Nuklir Telah Berlabuh di Busan

Photo : YONHAP News

Kapal induk bertenaga nuklir, USS Carl Vinson milik Angkatan Laut Amerika Serikat telah tiba di Korea Selatan pada hari Minggu (02/03) sebagai bentuk komitmen AS terhadap Korea Selatan.Angkatan Laut Korea Selatan pada hari Senin (03/03) mengatakan bahwa Armada Tempur Kapal AS, termasuk kapal induk bertenaga nuklir USS Carl Vinson, kapal penjelajah USS Princeton dan kapal perusak Aegis USS Sterett, telah memasuki pangkalan angkatan laut di kota pelabuhan Busan secara bersamaan.AL Korea Selatan memaparkan bahwa kehadiran USS Carl Vinson ini merupakan yang pertama sejak bulan Juni 2024, dan dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan komitmen upaya pencegahan yang diperluas, kuat, dan permanen, sebagaimana telah ditegaskan kembali oleh pemerintah AS baru-baru ini.Selanjutnya, disebutkan bahwa kunjungan kapal induk AS pertama sejak Trump menjabat sebagai presiden, bertujuan untuk memastikan kembali postur pertahanan gabungan kedua negara dalam menghadapi ancaman Korea Utara.Angkatan Laut Korea Selatan dan Amerika Serikat berencana melakukan berbagai kegiatan pertukaran dan peningkatan kerja sama selama armada tempur kapal itu berada di Busan.