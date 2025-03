Kemenhan Korsel Mengkritik Pernyataan Korut Terkait Kedatangan Kapal Induk AS

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengkritik pernyataan dari saudara perempuan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un atas kedatangan kapal induk Amerika Serikat (AS) baru-baru ini di Korea Selatan.Kementerian tersebut mengatakan pada hari Selasa (04/03) bahwa kritik Korea Utara terhadap pengerahan aset strategis AS untuk melaksanakan komitmen pencegahan AS yang diperluas dan latihan gabungan Korea Selatan-AS jelang latihan Freedom Shield hanyalah tipu daya untuk membenarkan program nuklir dan rudal Korea Utara termasuk provokasinya.Kementerian tersebut mengatakan bahwa senjata nuklir Korea Utara tidak pernah dapat diterima, dan satu-satunya cara bagi Korea Utara untuk bertahan hidup adalah dengan meninggalkan obsesi dan delusinya tentang senjata nuklir.Kementerian tersebut kemudian memperingatkan bahwa jika Korea Utara menggunakan kegiatan militer Korea Selatan dan AS yang sah dan defensif sebagai alasan untuk memprovokasi mereka, maka hal itu akan disambut dengan "balasan yang luar biasa."Pernyataan itu muncul setelah Kim Yo-jong mengecam AS karena mengirim kapal induknya USS Carl Vinson ke kota Busan Korea Selatan, dan menyebutnya sebagai provokasi serta ekspresi niat permusuhan dengan Korea Utara.