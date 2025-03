Trump Perintahkan Penghentian Bantuan Militer AS ke Ukraina

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah memerintahkan penghentian segera seluruh bantuan militer ke Ukraina.Seorang pejabat di Kementerian Pertahanan AS mengonfirmasi perintah Trump itu, sebagaimana langkah tersebut akan berlangsung hingga Trump yakin bahwa para pemimpin Ukraina menunjukkan komitmen yang serius untuk mencapai perdamaian.Menurut pejabat tersebut, perintah itu langsung diberlakukan dengan segera, sehingga berdampak pada lebih dari 1 miliar dolar AS dalam bentuk senjata dan amunisi. Dimana seluruh pengiriman peralatan militer AS yang belum tiba di Ukraina akan dihentikan, termasuk senjata yang masih dalam perjalanan melalui pesawat dan kapal, atau yang sedang menunggu di area transit di negara ketiga, termasuk Polandia.Keputusan Trump tersebut diambil dalam serangkaian pertemuan dengan para penasihat keamanan nasional pada hari Senin (03/03) waktu setempat, beberapa hari setelah Trump berselisih dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.Sebelumnya, Trump menyebut Presiden Zelensky tampaknya tidak menginginkan perdamaian selama masih menerima dukungan dari AS, dan mengisyaratkan adanya kemungkinan penghentian bantuan militer.