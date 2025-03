Kim Yo-jong Mengecam Masuknya Kapal Induk AS di Pelabuhan Busan

Photo : YONHAP News

Wakil Direktur Departemen Partai Buruh Korea, Kim Yo-jong, mengecam masuknya kapal induk USS Carl Vinson milik Angkatan Laut AS di Pelabuhan Busan, Korea Selatan, seraya menyebutnya sebagai tindakan provokatif. Ia menyebut bahwa Amerika Serikat terus melanjutkan kebijakan permusuhan dengan rezim Pyongyang.Surat kabar resmi Partai Pekerja Korea Utara, Rodong Shinmun pada hari Selasa (04/03) mempublikasikan pernyataan Kim Yo-jong tersebut. Dimana ia dengan tegas mengutuk provokasi sembrono yang dilakukan oleh AS dan sekutunya, yang mengabaikan serta mengancam keamanan negara berdaulat, sekaligus membahayakan lingkungan perdamaian di seluruh regionalnya.Kim mengkritik pemerintahan AS karena kembali mengirimkan kapal induk USS Carl Vinson ke Semenanjung Korea dengan dalih memperkuat aliansi AS dan Korea Selatan, serta meningkatkan interoperabilitas militer.Dilanjutkan bahwa kebijakan konfrontasi AS terhadap Korea Utara akan mencapai puncaknya dengan latihan militer maritim antara Korea Selatan, AS dan Jepang, serta latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS yang akan digelar pada bulan Maret ini.Kim Yo-jong mengungkapkan bahwa pengerahan aset strategis AS di Semenanjung Korea itu membuat rezimnya siap mempertimbangkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan strategis demi menjamin keamanan nasional.