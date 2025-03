PNB Per Kapita Korsel Naik 1,2% di Tahun 2024, Dengan Pertumbuhan Ekonomi 2%

Photo : YONHAP News

Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita Korea Selatan meningkat sekitar 1% dari tahun sebelumnya menjadi sekitar 36.600 dolar AS pada tahun 2024.Menurut Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Rabu (05/03) PNB per kapita negara mencapai 36.624 dolar AS tahun lalu, naik 1,2% dari tahun sebelumnya.Angka tersebut sempat mencapai puncaknya pada 37.898 dolar di tahun 2021, dan berada di kisaran 36.000 dolar pada tahun 2023 dan 2024.Di sektor mata uang won, PNB naik 5,7% dari tahun ke tahun ke rekor tertinggi yakni 49,95 juta won, di tengah penguatan dolar dan pelemahan won.Sementara itu Produk Domestik Bruto (PDB) Korea Selatan meningkat 2% tahun lalu, sesuai dengan perkiraan BOK sebelumnya di bulan Januari.PDB nominal meningkat 1,6% dari tahun lalu menjadi 1,868 triliun dolar.