Calon Wamenhan AS Mempertanyakan Kemitraan Trilateral Akibat Situasi Politik di Korsel

Kandidat untuk jabatan senior pertahanan Amerika Serikat (AS) telah mengajukan pertanyaan tentang ketahanan kemitraan trilateral antara Korea Selatan, AS, dan Jepang, dengan mengutip situasi politik di Seoul.Calon Wakil Menteri Pertahanan Urusan Kebijakan, Elbridge Colby menyebutkan subjek tersebut pada hari Selasa (04/03) selama sidang konfirmasi di Komite Angkatan Bersenjata Senat.Ketika ditanya tentang potensi aliansi seperti NATO di kawasan Indo-Pasifik, Colby mengatakan bahwa menurutnya, kemitraan trilateral AS dengan Korea Selatan dan Jepang "menggembirakan," namun tidak jelas apakah kemitraan tersebut akan bertahan lama, mengingat dinamika politik Korea Selatan selama enam hingga delapan bulan terakhir.Colby mengatakan bahwa secara teori ia tidak menentang aliansi semacam itu, tetapi ia menilai skeptis.Ia juga melanjutkan bahwa kawasan tersebut mungkin sedang membangun ke arah multilateral yang lebih besar tetapi tidak dalam skala yang setara dengan NATO.