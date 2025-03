Trump Kemungkinan Akan Menyambut Baik Partisipasi Korsel Dalam Proyek Jaringan Pipa Gas AS

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump diperkirakan akan menyambut baik partisipasi Korea Selatan dalam proyek jaringan pipa gas di Alaska selama pidato gabungan pertamanya di kongres dalam masa jabatan keduanya pada hari Selasa (04/03).Menurut kutipan pidato yang dirilis sebelumnya oleh Gedung Putih, Trump diperkirakan akan mengatakan bahwa pemerintahannya sedang mengerjakan jaringan pipa gas alam raksasa di Alaska dimana hal itu akan menjadi salah satu yang terbesar di dunia.Trump diperkirakan akan mengatakan bahwa Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara lain ingin menjadi mitra dalam proyek tersebut.Trump juga akan mengatakan bahwa negara-negara itu akan menghabiskan triliunan dolar AS dan hal itu merupakan suatu hal yang "spektakuler."Trump kemungkinan akan mengumumkan bahwa ia akan mengambil langkah-langkah bersejarah pada pekan ini untuk secara dramatis meningkatkan produksi mineral utama dan unsur logam langka di AS.