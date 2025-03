Trump: Korsel Mengenakan Tarif 4 Kali Lipat Lebih Tinggi Terhadap Produk AS

Photo : YONHAP News

Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa Korea Selatan mengenakan tarif yang lebih tinggi terhadap produk-produk AS daripada sebaliknya, meskipun AS telah memberikan “begitu banyak bantuan kepada Korea Selatan secara militer dan berbagai hal lainnya.”Dalam pidato di sidang gabungan Kongres pada hari Selasa (04/03) waktu setempat, Trump mengatakan bahwa tarif rata-rata Korea Selatan empat kali lebih tinggi daripada tarif yang dikenakan oleh AS terhadap produk-produk Korea Selatan.Komentar itu muncul setelah ia mengatakan bahwa banyak negara lain membebankan “tarif yang sangat tinggi” kepada AS daripada yang dibebankan AS kepada mereka, dan menyebut situasi serupa “sangat tidak adil.”Trump juga mengatakan bahwa India mengenakan tarif mobil AS lebih tinggi dari 100% dan bahwa tarif rata-rata China untuk berbagai produk Amerika adalah dua kali lipat dari yang dikenakan AS kepada China.Tidak jelas atas dasar apa Trump membuat klaim tentang Korea Selatan.Sejak adopsi perjanjian perdagangan bebas dengan AS, Korea Selatan memperdagangkan sebagian besar produk dengan AS secara bebas bea.