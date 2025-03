Konflik Perdagangan Global Semakin Memanas Akibat Kebijakan Tarif Trump

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat mulai mengenakan tarif sebesar 25% pada produk impor asal Kanada dan Meksiko, serta tarif tambahan 10% pada impor asal China mulai hari Selasa (04/03) waktu setempat, setelah mengenakan tarif sebesar 10% yang diberlakukan sejak bulan lalu.Akibat pengenaan tarif tersebut, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengumumkan akan mengenakan tarif sebesar 25% terhadap produk AS senilai 30 miliar dolar Kanada.Ia menyatakan bahwa pengenaan tarif oleh Trump dilakukan tanpa pertimbangan yang adil, sehingga Kanada akan mengeluarkan gugatan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) selain menentangnya melalui perjanjian perdagangan bebas (FTA).PM Justin Trudeau memperingatkan bahwa apabila pengenaan tarif AS terus berlangsung, maka Kanada akan memberlakukan pengenaan tarif balasan senilai 125 triliun won dalam waktu 21 hari kemudian.Selain Kanada, China juga mengambil langkah balasan terhadap pengenaan tarif sebesar 10% yang dilaksanakan untuk kedua kali setelah pengenaan tarif pertama sebesar 10% pada bulan lalu.China mengumumkan akan menerapkan tarif tambahan senilai 10-15% terhadap produk hasil pertanian dan peternakan seperti daging ayam, gandum, kedelai, dan lainnya mulai tanggal 10 Maret mendatang.Di samping kebijakan tersebut, China juga menyatakan akan menghentikan impor kayu gelondongan (timber) dari AS dengan alasan terdapat hama di dalam kayu.China juga menunjuk 10 perusahaan AS di bidang industri pertahanan sebagai 'perusahan yang tidak dapat dipercaya', sehingga melarang kegiatan impor dan ekspor serta investasi baru di China.Sementara itu, Meksiko diperkirakan akan mengeluarkan langkah balasan atas pengenaan tarif oleh AS pada tanggal 9 Maret mendatang, sehingga perang tarif global diperkirakan akan semakin memanas.Konflik perdagangan antara AS dan tiga negara tersebut akan berpengaruh besar pada ekonomi global terasuk ekonomi Korea Selatan.