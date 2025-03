Zelensky: Ukraina Akan Tetap Menjalin Kerja Sama Dengan AS

Photo : KBS News

Mulai 4 Maret pukul 03:03 pagi waktu Ukraina pengiriman produk bantuan militer dari Amerika Serikat resmi dihentikan.Sejalan dengan penghentian dukungan militer AS terhadap Ukraina, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa ia sangat menyayangkan perselisihan yang terjadi dengan Presiden Trump di Gedung Putih AS, dan sudah waktunya untuk memperbaiki keadaan.Zelensky juga menuturkan bahwa ia telah siap untuk mencapai perdamaian yang bertahan lama di bawah kepemimpinan Presiden Trump, serta mengusulkan gencatan senjata dengan segera baik di udara maupun di laut selama satu bulan ke depan termasuk pertukaran tahanan perang dengan Rusia apabila ada kesepakatan dengan Moskow.Ia kemudian mengungkapkan rasa terima kasih terhadap dukungan senjata AS kepada Ukraina, serta menunjukkan tekad yang kuat untuk melanjutkan kerja sama dengan AS.Sementara itu, Eropa mulai menyediakan langkah keamanan tanpa keterlibatan AS, dan telah mengumumkan rencana untuk 'Mempersenjatai Kembali Eropa', dengan memobilisasi lebih dari 1 kuadriliun untuk membangun sebuah wilayah Eropa yang aman dan tangguh.Eropa akan menggelar KTT khusus pada tanggal 6 Maret mendatang untuk membahas keamanan Ukraina.