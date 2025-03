Pemerintah Korsel Menolak Klaim Trump Mengenai Tarif Korsel Terhadap AS

Photo : YONHAP News

Sehubungan dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan bahwa Korea Selatan mengenakan tarif empat kali lipat lebih tinggi terhadap AS, pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa hal tersebut tidaklah benar, dan akan menjelaskannya kepada AS.Dalam pidato Trump di hadapan Kongres AS, ia menyatakan bahwa tarif rata-rata Korea Selatan terhadap produk AS lebih tinggi empat kali lipat daripada AS, walaupun AS memberikan banyak bantuan kepada Korea Selatan dari segi militer atau hal lainnya.Menurut Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya Korea Selatan, Korea Selatan dan AS melakukan perdagangan tanpa mengenakan tarif terhadap kebanyakan produk sesuai dengan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) sejak tahun 2007 lalu.Namun, tingkat tarif terhadap perlakuan Most-Favoured-Nation (MFN) yang dikenakan oleh Korea Selatan terhadap negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia(WTO) mencapai 13,4%, dan angka itu lebih tinggi empat kali lipat daripada AS, yaitu 3,3%.Pada saat ini, Korea Selatan telah menandatangani FTA dengan kebanyakan negara termasuk AS, sehingga tidak banyak negara yang diterapkan tingkat tarif terhadap MFN.Seorang pejabat pemerintah menyatakan bahwa pihaknya akan menjelaskan kesalapahaman terkait pengenaan tarif Korea Selatan terhadap AS melalui berbagai badan konsultasi antara dua negara.