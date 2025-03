Korsel Mencatatkan Surplus Transaksi Berjalan di Januari Untuk Bulan ke-21 Berturut-turut

Photo : YONHAP News

Korea Selatan membukukan surplus neraca berjalan selama 21 bulan berturut-turut di bulan Januari.Menurut data sementara dari Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Jumat (07/03) surplus transaksi berjalan mencapai 2,94 miliar dolar AS di bulan Januari.Surplus bulan Januari tersebut serupa dengan bulan yang sama tahun lalu, namun menurun secara signifikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yang mencatat surplus 12,37 miliar dolar AS.Sementara itu neraca barang mencatat surplus 2,5 miliar dolar AS di bulan Januari, namun surplus ini menurun tajam dari bulan sebelumnya dan juga bulan yang sama di tahun lalu karena berkurangnya hari kerja akibat liburan Tahun Baru Imlek atau Chuseok.Ekspor anjlok 9,1% dalam setahun menjadi 49,8 miliar dolar AS di bulan Januari, penurunan tahunan pertama sejak September 2023.Impor juga turun 6,2% tahun ke tahun menjadi 47,3 miliar dolar AS.