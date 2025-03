Ketua Badan Keamanan Nasional Korsel dan AS Bertemu Untuk Pertama Kali di AS

Photo : YONHAP News

Pertemuan tatap muka antara Ketua Keamanan Nasional Korea Selatan dan Amerika Serikat digelar di Washington D.C untuk pertama kali dalam periode kedua pemerintahan Trump.Ketua Badan Keamanan Nasional Shin Won-sik bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, Mike Waltz pada hari Kamis (06/03) waktu setempat untuk membahas berbagai agenda bilateral.Secara khusus kedua pihak sepakat agar Badan Keamanan Nasional dua negara membahas kerja sama di bidang pembuatan kapal.Selain itu, Korea Selatan dan AS sepakat untuk menggelar konsultasi sebelum mengambil kebijakan atau melakukan kontak dengan Korea Utara.Terkait pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan bahwa Korea Selatan mengenakan tarif empat kali lipat lebih tinggi terhadap AS, Shin mengatakan bahwa komunikasi yang produktif sangat dibutuhkan untuk menjelaskan kesepakatan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antara dua negara.Sementara itu, Shin juga meminta dukungan dari parlemen AS untuk aliansi bilateral ketika ia bertemu dengan Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat Roger Wicker, dan Ketua Sub-komite Asia dan Pasifik dari Komite Urusan Luar Negeri Senat AS, Pete Ricketts.