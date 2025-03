Korut Mengecam Latihan Militer Korsel-AS Sebagai 'Tindakan Provokatif Berbahaya'

Photo : YONHAP News

Korea Utara mengecam latihan gabungan militer Korea Selatan-AS "Freedom Shield" sebagai "tindakan provokatif yang berbahaya."Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (10/03), Kementerian Luar Negeri Korea Utara memperingatkan bahwa "latihan militer oleh AS akan mengakibatkan krisis keamanan yang semakin parah" dan bahwa Korea Selatan serta AS hanya menambah pembenaran atas sikap garis keras Korea Utara terhadap Washington.Pernyataan tersebut mengatakan bahwa latihan itu adalah bentuk "tindakan provokatif berbahaya yang memicu situasi akut di Semenanjung Korea, dimana hal itu dapat memicu konflik fisik antara kedua pihak melalui satu tembakan yang tidak disengaja, hingga ke titik ekstrem."Pernyataan tersebut selanjutnya menegaskan bahwa "tindakan sembrono dan pilihan tidak masuk akal AS yang berusaha dengan sungguh-sungguh memainkan gerakan pertama pemicu perang melalui provokasi militer terbesar tahun ini" justru hanya akan merugikan keamanan AS.Pernyataan terkait muncul saat Korea Selatan dan AS bersiap untuk memulai latihan gabungan "Freedom Shield" pada hari Senin ini dan akan berlangsung hingga tanggal 20 Maret mendatang.