Film 'Mickey 17' Raih 2 Juta Penonton di Box Office Korsel Dalam 2 Pekan

Photo : YONHAP News

Film terbaru karya Bong Joon-ho, 'Mickey 17', meraih kesuksesan di Korea Selatan, dengan menembus 2 juta penonton di bioskop dalam 10 hari penayangannya, serta mendominasi box office Korea selama dua pekan berturut-turut.Melihat data yang dirilis oleh sistem tiket terintegrasi Dewan Film Korea pada hari Senin (10/03), Mickey 17 meraih 562.000 penonton di bioskop selama 3 hari pada tanggal 7 hingga 9 Maret.Sejak dirilis pada tanggal 28 Februari lalu, jumlah penonton kumulatif film tersebut mencatatkan total 2.098.000 penonton hanya dalam kurun waktu 10 hari.Tidak hanya itu, Mickey 17 juga berhasil menduduki posisi puncak box office Amerika Utara pada akhir pekan lalu. Ini menandai pertama kalinya karya film sutradara Korea Selatan mencatat rekor tersebut.Menurut media Hollywood Variety dan Deadline pada hari Minggu (09/03) waktu setempat, Mickey 17 yang mulai ditayangkan pada hari Jumat (07/03), mendominasi box office dengan pendapatan tiket sebanyak 19,1 juta dolar AS dari 3.807 bioskop di Amerika Utara selama tiga hari pada akhir pekan lalu.Di luar Amerika Utara, film tersebut meraih pendapatan sebesar 34,2 juta dolar AS, sehingga total pendapatan global film Mickey 17 kini tercatat mencapai 53,3 juta dolar AS.