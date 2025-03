Militer AS Kecam Peluncuran Rudal Balistik Korut dan Tegaskan Komitmen Solid Atas Pertahanan Sekutu

Photo : YONHAP News

Komando Indo-Pasifik AS mengutuk peluncuran rudal balistik Korea Utara pada hari Senin (10/03).Dalam sebuah pernyataan, komando tersebut mengatakan bahwa pihaknya menyadari peluncuran sejumlah rudal balistik Korea Utara dimana pihaknya sedang melakukan konsultasi erat dengan Korea Selatan dan Jepang, serta sekutu dan mitra lainnya di wilayah tersebut.Mengutuk tindakan Korea Utara, komando tersebut mendesak Pyongyang untuk menahan diri dari "tindakan yang melanggar hukum dan mengganggu stabilitas."Selanjutnya disebutkan bahwa peluncuran terbaru itu tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap personel atau wilayah AS, termasuk terhadap sekutu-sekutu negara itu, dan menambahkan bahwa pihaknya terus memantau situasi terkait.Komando tersebut kemudian menegaskan kembali komitmen AS yang "sangat kuat" terhadap pertahanan Korea Selatan dan Jepang.Pernyataan itu muncul setelah Korea Utara meluncurkan sejumlah rudal balistik dari daerah pedalaman Provinsi Hwanghae ke arah Laut Kuning sekitar pukul 13:50 hari Senin.