Tarif Untuk Impor Baja dan Aluminium AS Mulai Berlaku Hari Rabu 12 Maret

Photo : YONHAP News

Tarif global sebesar 25% untuk semua baja dan aluminium yang diimpor ke Amerika Serikat (AS) akan mulai berlaku pada hari Rabu (12/03).Tarif yang diberlakukan oleh Presiden AS, Donald Trump pada tanggal 10 Februari akan mulai berlaku pada hari Rabu pukul 00.01 EST, atau hari yang sama pada pukul 13:01 waktu Korea (GMT +9).Trump memberlakukan tarif sebesar 25% untuk baja dan tarif 10% untuk impor aluminium pada tahun 2018 selama masa jabatan pertamanya, tetapi kemudian memberikan beberapa pengecualian, termasuk untuk Meksiko dan Kanada.Pada saat itu, AS menghapuskan tarif untuk produk baja Korea Selatan dengan imbalan kuota impor tahunan, namun sistem kuota tersebut akan segera dihapuskan jika tarif baru berlaku.Menurut data dari Administrasi Perdagangan Internasional AS, Korea Selatan adalah pengekspor baja terbesar keempat ke AS tahun lalu, yang mencakup sekitar 13% dari impor baja AS.