Kedubes AS di Seoul Sebut Trump Berpotensi Hadir Dalam KTT APEC di Gyeongju

Photo : YONHAP News

Joseph Yun, Kuasa Usaha ad interim di Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Seoul, mengatakan bahwa Presiden AS, Donald Trump diperkirakan akan menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang akan digelar di kota Gyeongju, Korea Selatan pada akhir Oktober ini.Dalam sebuah forum yang diselenggarakan oleh The Sejong Institute pada hari Selasa (11/03), Yun mengatakan Trump kemungkinan akan menghadiri KTT tersebut selama tidak ada keadaan khusus lainnya. Sementara Presiden China, Xi Jinping kemungkinan besar akan hadir, karena China akan menjadi tuan rumah KTT 2026.Sementara itu, diplomat Amerika tersebut mengatakan Washington belum melakukan peninjauan terkait seruan yang semakin meningkat di antara beberapa pihak di Korea Selatan untuk persenjataan nuklir.Namun Yun menambahkan, bahwa apa yang diinginkan Korea Selatan terkait persenjataan nuklir masih belum jelas secara rinci.Ia mengatakan jika Seoul menginginkan otorisasi untuk pemrosesan ulang nuklir pada tingkat yang sama dengan Jepang, hal itu akan memerlukan revisi dalam perjanjian kerja sama nuklir damai sekutu, sementara relokasi senjata nuklir taktis AS atau pembagian nuklir seperti NATO akan lebih sulit dicapai.