Industri Peternakan AS Minta Korsel Untuk Cabut Larangan Impor Daging Sapi AS Berusia Lebih Dari 30 Bulan

Photo : YONHAP News

Industri peternakan Amerika Serikat (AS) telah meminta bantuan kepada pemerintah AS untuk mencabut larangan Korea Selatan terhadap impor daging sapi Amerika dari sapi yang berumur lebih dari 30 bulan.Asosiasi Daging Sapi Nasional AS membuat permintaan tersebut melalui surat kepada Kantor Perwakilan Dagang AS pada hari Selasa (11/03), sembari menyebut pembatasan tersebut sebagai praktik perdagangan yang tidak adil.Asosiasi tersebut dilaporkan mengatakan bahwa mereka memahami batasan usia 30 bulan untuk daging sapi Amerika merupakan isu sensitif di Korea Selatan, namun menyebutkan hal tersebut sebagai isu yang tidak dapat diabaikan.Laporan itu juga mengklaim bahwa China, Jepang dan Taiwan mencabut larangan serupa sebagai pengakuan atas keamanan dan kualitas daging sapi Amerika.Berdasarkan perjanjian tahun 2008, Korea Selatan mengimpor produk daging sapi Amerika hanya dari sapi yang berumur di bawah 30 bulan karena kekhawatiran akan penyakit sapi gila.