Teleskop Luar Angkasa Hasil Pengembangan Korsel-AS 'SPHEREx' Sukses Diluncurkan

Photo : YONHAP News

Teleskop luar angkasa terbaru NASA yang dikembangkan bersama Badan Penerbangan dan Antariksa Korea (KASA) bernama SPHEREx, akhirnya berhasil diluncurkan ke luar angkasa setelah mengalami delapan kali penundaan. Teleskop itu juga telah berhasil melakukan komunikasi dengan stasiun kendali di Bumi.KASA mengumumkan pada hari Rabu (12/03) bahwa SPHEREx berhasil diluncurkan dengan menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX pada pukul 12:09 siang waktu Korea dari Pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg di California, AS.Menurut KASA, SPHEREx mencapai orbit sinkron matahari pada ketinggian sekitar 650 km sekitar pukul 12:52. Kemudian, pada sekitar pukul 13:30, teleskop tersebut melakukan komunikasi dengan Stasiun Bumi Svalbard di Norwegia, yang merupakan bagian dari Near Space Network milik NASA.Nantinya, SPHEREx akan memasuki fase operasi awal selama 37 hari pasca peluncuran, dimana teleskop itu akan menjalani serangkaian uji coba, termasuk kalibrasi dan pengujian menyeluruh terhadap seluruh sistemnya. SPHEREx juga akan menguji performa optik dan spektroskopiknya, serta melakukan pengamatan awal pertamanya yang dikenal sebagai First Light.Setelah menyelesaikan tahap operasi awal tersebut, SPHEREx akan menjalankan misi pengamatannya selama kurang lebih 25 bulan.Selama misinya, teleskop itu diharapkan dapat mengambil lebih dari 600 kali pencitraan luar angkasa, sambil mengorbit Bumi setiap 98 menit dengan melakukan 14,5 orbit per hari.