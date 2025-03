Penjabat Presiden Minta Fokus Penuh Dalam Negosiasi Tarif Dengan AS

Photo : YONHAP News

Penjabat Presiden Choi Sang-mok memita agar upaya maksimal dilakukan dalam negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan tarif impor pada baja dan aluminium, termasuk menjaga kondisi pasar dalam negeri.Choi pada hari Kamis (13/03) memimpin rapat koordinasi isu-isu ekonomi eksternal di kantor pemerintah di Seoul, dan meninjau sejumlah langkah tarif yang diterapkan oleh AS serta respons Korea Selatan terhadapnya.Dalam rapat itu, Choi menekankan upaya maksimal untuk konsultasi dengan AS.Selain itu, ia juga meminta agar langkah-langkah diambil untuk mencegah gangguan di pasaran jika produk baja yang gagal diekspor ke AS mendadak masuk membanjiri pasar domestik.Lebih lanjut, mengingat dampak yang mungkin besar terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak di bidang produk turunan baja dan aluminium, Choi menginstruksikan agar KOTRA dapat menyediakan layanan Respons Tarif guna secara aktif mendukung respons awal bagi UKM.Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Sains dan Teknologi, Yoo Sang-im, Menteri Luar Negeri, Cho Tae-yul, Menteri Perindustrian, Ahn Deok-geun, Kepala Kebijakan Kantor Kepresidenan, Sung Tae-yoon, Kepala Keamanan Nasional, Shin Won-sik, dan pihak terkait lainnya.