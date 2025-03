Waktu Penggunaan Aplikasi Short-Form Lebih Banyak 7 Kali Lipat Dibandingkan OTT

Photo : KBS News

Waktu penggunaan aplikasi short-form atau video pendek per pengguna di Korea Selatan tercatat rata-rata 7 kali lebih banyak dibandingkan dengan layanan streaming video (OTT) seperti Netflix, TVing, dan lainnya.Menurut layanan analisis aplikasi dan ritel WiseApp pada hari Kamis (13/03), rata-rata waktu penggunaan aplikasi short-form seperti YouTube, TikTok, dan Instagram per pengguna tercatat mencapai 48 jam 73 menit pada bulan lalu.Sebaliknya, waktu penggunaan rata-rata aplikasi OTT seperti Netflix, TVing, Wave, Disney+, dan Coupang Play per pengguna hanya 7 jam 14 menit.Pada Agustus tahun lalu, rata-rata waktu penggunaan aplikasi short-form per pengguna adalah 52 jam 2 menit sementara untuk OTT hanya 7 jam 17 menit. Hal itu menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi short-form lebih banyak sekitar 7 kali dibandingkan dengan OTT.Popularitas aplikasi short-form tersebut diyakini berkembang seiring dengan budaya dimana waktu yang dihabiskan pengguna untuk menonton video menjadi semakin singkat.Selain aplikasi global seperti YouTube dan Instagram, platform domestik Korea Selatan seperti Naver dan Kakao juga telah meluncurkan layanan short-form mereka sendiri, yang memberikan pengguna kesempatan untuk mengonsumsi konten sesuai minat mereka dan bahkan memproduksi konten mereka sendiri.Kakao telah meluncurkan 'Daum Channel Boost-Up Challenge' sejak Desember tahun lalu untuk mendukung produksi konten, termasuk video pendek.Perwakilan Kakao menyatakan, setelah Boost-Up Challenge, jumlah saluran dan konten yang baru bergabung terus meningkat, dan jumlah konten yang dapat dinikmati pengguna juga bertambah.Sementara itu menurut Naver, pada bulan lalu, produksi konten untuk layanan short-form 'Clip' meningkat lima kali lipat dibandingkan dengan Februari tahun lalu. Dimana rata-rata jumlah pemutaran klip per hari meningkat empat kali, dan jumlah saluran klip meningkat tiga kali.Perwakilan Naver menambahkan, pertumbuhan itu akan berlanjut di tahun ini yang diakibatkan dari penguatan program dukungan kreator dan peningkatan fungsi rekomendasi.