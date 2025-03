Biaya Bulanan Bimbel di Korsel Rata-Rata Mencapai 470 Ribu Won Per Siswa

Photo : YONHAP News

Jumlah biaya bimbingan belajar atau bimbel bagi siswa SD, SMP, dan SMA di Korea Selatan hampir mencapai 30 triliun won, dengan rata-rata biaya bulanan per siswa mencapai lebih dari 470.000 won pada tahun lalu.Menurut hasil survei 'Biaya Bimbingan Belajar SD, SMP, dan SMA 2024' yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Korea pada hari Kamis (13/03), jumlah biaya bimbel pada tahun lalu mencapai 29,2 triliun won dan meningkat 2,1 triliun won atau 7,7% dibandingkan tahun sebelumnya, dan mencatatkan rekor tertinggi.Setelah mengalami penurunan sebesar 7,8% pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, biaya bimbel kembali meningkat sebesar 21% pada tahun 2021, kemudian bertambah 10,8% pada tahun 2022, 4,5% pada tahun 2023, dan 7,7% pada tahun lalu.Badan Pusat Statistik Korea menganalisis bahwa peningkatan keikutsertaan serta waktu bimbel menyebabkan kenaikan biaya keseluruhan, padahal jumlah siswa mengalami penurunan.Rata-rata biaya bulanan bimbel per siswa adalah 474.000 won, meningkat 9,3% dari tahun sebelumnya.Berdasarkan jenjang pendidikan, biaya rata-rata per bulan meningkat sebesar 11,1% untuk siswa SD menjadi 442.000 won, 9% untuk siswa SMP menjadi 490.000 won, dan 5,8% untuk siswa SMA menjadi 520.000 won.Dari segi tingkat pendapatan rumah tangga, semakin tinggi pendapatan, maka semakin besar pengeluaran biaya untuk bimbel.Siswa dari keluarga dengan pendapatan bulanan di atas 8 juta won menghabiskan rata-rata 676.000 won per bulan untuk bimbel, sedangkan mereka dari keluarga dengan pendapatan di bawah 3 juta won hanya mengeluarkan 205.000 won.Berdasarkan wilayah, biaya bulanan per siswa tercatat tertinggi di Seoul dengan total 673.000 won, diikuti Provinsi Gyeonggi dengan 513.000 won dan Busan dengan 483.000 won.Secara khusus rata-rata biaya bimbel bagi siswa SMA di Seoul mencapai 1,029 juta won per bulan, melampaui 1 juta won.Dibandingkan tahun lalu, tingkat keikutsertaan bimbel juga mencapai rekor tertinggi sebesar 80%, meningkat 1,5% poin dengan waktu rata-rata per minggu meningkat 0,3 jam menjadi 7,6 jam.