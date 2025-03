An Se-young Meraih Kemenangan Pada Pertandingan Pertama di All England Open

Photo : YONHAP News

Atlet bulu tangkis Korea Selatan, An Se-young memulai perjuangannya di All England Open dengan kemenangan gemilang atas Gao Fangjie dari China.Pemain peringkat pertama dunia, An Se-young, mengalahkan Gao Fangjie dengan skor 2-0 yang memiliki peringkat ke-17 dunia dalam pertandingan babak 32 besar tunggal putri di turnamen All England Open, bagian dari BWF World Tour Super 100, yang digelar di Birmingham, Inggris, pada Kamis (13/03) waktu Korea.An Se-young pernah mengalahkan Gao Fangjie dengan skor 2-1 di semifinal Orleans Masters yang baru diadakan sebelum All England Open.Dengan kemenangan itu, An Se-young mencatatkan 15 kemenangan berturut-turut sejak awal tahun 2024 dan belum pernah kalah sekalipun dalam empat turnamen termasuk All England Open.Di babak 16 besar, An Se-young akan menghadapi Kirsty Gilmour dari Skotlandia yang menempati peringkat ke-33 dunia saat ini.Peraih medali emas di Olimpiade Paris 2024 itu kini tengah memburu kemenangan keempat di All England Open setelah memenangkan Malaysia Open, India Open, dan Orleans Masters di tahun ini.