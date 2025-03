Mendag Akan Tekankan Nilai Kerja Sama Strategis Dengan Korsel Untuk Kebijakan Keamanan Ekonomi AS

Photo : YONHAP News

Menteri Perdagangan Cheong In-kyo mengatakan pada hari Kamis (13/03) bahwa ia berencana untuk menyoroti nilai kerja sama strategis dengan Korea Selatan untuk kebijakan keamanan ekonomi AS, dalam pertemuannya bersama para pejabat AS.Mendag membuat pernyataan tersebut saat tiba di Bandara Internasional Dulles di dekat Washington D.C. untuk kunjungan selama dua hari di AS dalam melakukan pembicaraan dengan para pejabat pemerintahan Trump.Cheong mengatakan kepada wartawan bahwa menurutnya Korea Selatan termasuk dalam kelompok negara papan atas yang paling mudah diajak untuk bekerja sama oleh AS dalam kebijakan keamanan ekonominya.Mendag menyebut bahwa saat membahas keuntungan strategis Korea Selatan dengan pihak AS, ia berencana untuk meminta Washington dalam mengambil langkah yang bermanfaat bagi Korea Selatan.Cheong dilaporkan akan bertemu dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dan pejabat perdagangan senior AS selama kunjungan kali ini.Dalam pertemuan tersebut, mendag berencana untuk menyampaikan posisi pemerintah atas kebijakan tarif AS dan memfokuskan upayanya untuk meminimalkan dampak dari tarif timbal balik AS, yang akan mulai berlaku pada tanggal 2 April mendatang.