Ekspor Korsel Turun 4,8% Dalam Dua Bulan Pertama Tahun 2025

Ekspor Korea Selatan turun hampir 5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam dua bulan pertama tahun ini.Menurut data akhir dari Layanan Bea Cukai Korea pada hari Senin (17/03), ekspor Korea Selatan mencapai 101,6 miliar dolar AS dalam periode Januari-Februari 2025, turun 4,8% dari tahun sebelumnya.Ekspor semikonduktor, yang merupakan komoditas ekspor utama Korea Selatan, meningkat 2,2% dibandingkan tahun sebelumnya dalam periode yang disebutkan, namun mencatatkan penurunan 2,5% pada bulan Februari, yang merupakan kontraksi pertama dalam 16 bulan.Ekspor ke China turun 8% dibandingkan tahun sebelumnya selama periode dua bulan tersebut, sementara ekspor ke Amerika Serikat menyusut 4,3%.Sementara itu impor turun 3,3% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 99,2 miliar dolar AS dalam periode yang sama, menghasilkan surplus perdagangan sebesar 4,2 miliar dolar AS.