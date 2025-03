Mendag Korsel Akan Kunjungi AS Untuk Diskusi Kerja Sama Energi

Photo : YONHAP News

Menteri Perdagangan, Industri, dan Sumber Daya Korea Selatan, Ahn Duk-geun dilaporkan berencana melakukan kunjungan ke Amerika Serikat (AS) untuk membicarakan kerja sama energi.Menurut sumber pemerintah di Seoul pada hari Senin (17/03), Ahn dan Menteri Energi AS, Chris Wright sedang mengatur kunjungan ke Washington untuk Ahn pada minggu ini.Sumber tersebut mengatakan bahwa jika kedua belah pihak sepakat, Ahn mungkin akan mengunjungi AS pada akhir minggu ini, seraya menambahkan bahwa topik utama pembicaraan bilateral akan berupa isu-isu energi seperti proyek jaringan pipa gas Alaska dan kerja sama pembangkit listrik tenaga nuklir.Jika pembicaraan berlanjut, Ahn dilaporkan berencana untuk meminta AS menghapus Korea Selatan dari daftar "Negara Sensitif dan Negara-negara lain yang ditunjuk."Rencana perjalanan itu datang hanya tiga minggu setelah kunjungan Ahn sebelumnya ke AS, ketika ia bertemu dengan Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick dan Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer untuk menyampaikan posisi Seoul mengenai penerapan tarif baru AS.