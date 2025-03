Korsel Berupaya Meminimalkan Dampak Penetapan Sebagai Negara Sensitif Oleh AS

Photo : YONHAP News

Penjabat Presiden Choi Sang-mok mengatakan bahwa pemerintah akan berupaya untuk meminimalkan dampak negatif setelah Departemen Energi Amerika Serikat (AS) mengklasifikasikan Korea Selatan sebagai "Negara Sensitif".Saat memimpin rapat dengan para menteri urusan perekonomian pada hari Senin (17/03), Choi menginstruksikan lembaga-lembaga pemerintah terkait untuk secara aktif berkomunikasi dengan AS, guna memastikan bahwa masuknya Korea Selatan di dalam daftar tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kerja sama bilateral di bidang sains, teknologi, dan energi.Choi memerintahkan Menteri Perdagangan, Perindustrian, dan Energi Ahn Duk-geun untuk bertemu dengan Menteri Energi AS minggu ini untuk membahas masalah tersebut. Kunjungan Menteri Ahn ke AS dilakukan dalam rentang tiga minggu, dimana ia diperkirakan akan meminta agar Korea Selatan dikeluarkan dari daftar negara sensitif.Selama rapat tersebut, pemerintah juga membahas langkah-langkah untuk merespons negosiasi bilateral dengan masing-masing negara, menyusul penerapan tarif timbal balik (resiprokal) oleh AS.Choi melanjutkan bahwa pemerintah perlu untuk memantau tindakan AS melalui berbagai saluran, serta secara aktif memaparkan upayanya dalam menangani kekhawatiran perdagangan yang diajukan oleh AS.Ia juga menginstruksikan semua kementerian terkait untuk bekerja sama dalam merumuskan strategi bagi industri domestik yang terdampak oleh tarif timbal balik AS.