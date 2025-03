An Se-young Menjuarai All England Open Untuk Kedua Kali

Photo : YONHAP News

Atlet bulu tangkis Korea Selatan, An Se-young, berhasil meraih gelar juara di nomor tunggal putri All England Open 2025.Setelah melewati pertandingan sengit melawan Wang Zhi Yi dari China di babak final yang berlangsung di Utilita Arena, Birmingham, Inggris pada hari Senin (17/03) waktu Korea, An menang dengan skor 2-1 dalam pertandingan tiga set.An yang saat ini menduduki peringkat nomor satu dunia, berhasil membalikkan keadaan setelah kalah di pertandingan pertama yang menunjukkan mentalitas juara yang tak tergoyahkan.Kemenangan tersebut menjadi gelar All England kedua bagi An, setelah sebelumnya ia juga menjadi juara dalam ajang yang sama pada tahun 2023 lalu. Bahkan ia juga mencatat sejarah sebagai atlet bulu tangkis Korea Selatan pertama yang menjuarai kategori ini setelah 27 tahun dalam turnamen tersebut.Demikian An mencatatkan 20 kemenangan beruntun dengan mengalahkan Whang Zhi Yi, sekaligus meraih gelar juara di All England Open. Khususnya ini menandai pencapaian yang luar biasa dengan memenangkan empat turnamen berturut-turut pada tahun 2025, termasuk Malaysia Open, India Open, Orleans Masters dan kini All England Open.